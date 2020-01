Meningite, vertice a Villongo - Foto

Lavoratori Sebino, ok autocertificazione Dalle prime dichiarazioni emerse dal vertice di Villongo ci sono novità per i lavoratori del Basso Sebino e per chi lavora nelle tante ditte del Basso Sebino: per tutti loro basterà una autocertificazione per chiedere di essere vaccinati.

All’incontro l’assessore regionale alla Salute Giulio Gallera e i sindaci del basso Sebino. Presenti anche i vertici di Ats e Asst Bergamo Est. Inoltre dalla giornata di mercoledì anche i medici di base riceveranno i vaccini che potranno quindi somministrare. Attualmente sono 3.511 le vaccinazioni fatte finora solo negli ambulatori straordinari di Sarnico e Villongo dai 27 dicembre.

Intanto si è allargato il perimetro vaccinale e da mercoledì, oltre che nel Basso Sebino, anche in Val Calepio - a Castelli Calepio, Cividino e Grumello - saranno operativi gli ambulatori vaccinali, dove il personale somministrerà il tetravalente che mette al riparo dalle infezioni provocate dal meningococco di tipo A, C, W e Y. Da mercoledì saranno aperti anche i punti vaccino straordinari a Credaro, Gandosso e Villongo.

Saliranno così a dieci gli ambulatori vaccinali tra Basso Sebino e Val Calepio, ordinari e straordinari. Martedì 7 gennaio invece, vaccini ancora nelle due sedi aperte il 27 dicembre: in municipio a Villongo e a Sarnico, dove però c’è da prestare attenzione alla nuova dislocazione: non più al distretto Presst di viale Libertà 37 di fronte al cimitero, ma nella sede della Continuità assistenziale - Guardia medica.

Nel centro vaccinale di Sarnico potranno continuare recarsi tutti i residenti dei 12 Comuni dell’Ambito del Basso Sebino (Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo e Villongo), a Villongo, quelli di Villongo.

Da mercoledì quindi la task force messa in campo da Regione Lombardia e Ats Bergamo aumenterà notevolmente il numero delle sedi vaccinali: la principale novità riguarda la Val Calepio, con l’apertura di due ambulatori a Castelli Calepio e il potenziamento del Presst di Grumello del Monte. La decisione è stata presa perché proprio a Castelli Calepio abita il sedicenne che da sabato è ricoverato al «Papa Giovanni», colpito da meningococco. Al centro anziani di Tagliuno le vaccinazioni saranno somministrate tra le 9 e le 12; al centro anziani di Cividino fra le 13,30 e le 16,30. A Grumello sarà potenziato il Presst in via Nembrini domani, giovedì e venerdì fra le 9 e le 12,30.

Tornando nel Basso Sebino, mercoledì aprono anche atri tre ambulatori: Predore, all’interno dell’istituto Angelo Custode (9-12) dove potranno recarsi i residenti di Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo. A Credaro la sede vaccinale sarà all’interno al centro civico di via Diaz (quello della biblioteca): 9-12 e 13,30 -16,30 per i residenti di Credaro e Foresto Sparso. A Gandosso la sede vaccinale nell’ambulatorio comunale aprirà domani e venerdì dalle 13,30 alle 16,30 mentre giovedì dalle 9 alle 12. I residenti di Adrara San Martino e Adrara San Rocco dovranno far riferimento alla sede vaccinale di Villongo; gli abitanti di Viadanica dovranno continuare a recarsi a Sarnico. Alle attività svolte in queste sedi vaccinali si affianca il lavoro dei medici di base che, nei propri ambulatori, possono somministrare il farmaco.

