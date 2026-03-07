Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 07 Marzo 2026

Morto nello schianto di Costa Volpino, «Diego una persona buona: amava le Harley»

L’INCIDENTE. Diego Cretti aveva 53 anni: l’incidente all’alba di venerdì a Ceratello mentre si recava al lavoro. Sabato 7 marzo, alle 15,30, i funerali.

La Peugeot di Diego Cretti distrutta accanto all’albero contro cui si è schiantata
La Peugeot di Diego Cretti distrutta accanto all’albero contro cui si è schiantata

Costa Volpino

Saranno celebrati sabato 7 marzo, alle 15,30, nella chiesa di Ceratello i funerali di Diego Cretti, l’operaio di 53 anni morto all’l’alba di venerdì 6 marzo schiantandosi con la sua auto contro un albero a Costa Volpino.

Diego Cretti viveva nello stesso immobile in cui ha un appartamento anche la sorella Nicoletta. Il cugino Daniele Cretti lo ricorda così: «Aveva una grande passione: quella per le moto. Spesso partiva con la sua Harley Davidson per qualche gita o qualche escursione. Per il resto era una persona molto semplice e molto buona».

L’intervento dei mezzi di soccorso a Ceratello
L’intervento dei mezzi di soccorso a Ceratello

Gentile e riservato, lo ricordano in paese: viveva in maniera riservata e che non aveva mai creato problemi a nessuno. Sono in tanti ad avergli reso omaggio nella camera ardente allestita nella sua abitazione, da dove il corteo funebre si incamminerà per raggiungere la chiesa della frazione per l’ultimo saluto. 

Leggi anche
Diego Cretti aveva 53 anni
Diego Cretti aveva 53 anni

Lo schianto

L’incidente in via Partigiani, la strada che collega la frazione dove viveva a quella più sotto, Flaccanico. Tutto è avvenuto tra le 4 e le 4,30. Cretti era dipendente della «Lucchini RS» e lavorava nel reparto dove si effettuano le lavorazioni meccaniche alle ruote dei treni: venerdì si era alzato presto per raggiungere il posto di lavoro alla guida della sua Peugeot bianca. Fatti tre tornanti, mentre affrontava una mezza curva, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse per un colpo di sonno o un malore, forse per un attimo di distrazione: a Ceratello qualcuno avanza anche l’ipotesi che abbia dovuto sterzare di colpo per evitare un animale, perché in quella zona spesso cinghiali e cervi attraversano la carreggiata per nascondersi nel bosco sovrastante. I soccorsi, benché tempestivi, si sono purtroppo rivelati vani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa Volpino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Sociale
Morte
Lavoro
Impiego
Tempo libero
automobili
Diego Cretti
Nicoletta Cretti
Daniele Cretti
lucchini rs