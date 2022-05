Parapendio si schianta a Viadanica, grave donna di 34 anni - Foto

Soccorsi venerdì 27 maggio a Viadanica intorno alle 14,30 per un parapendio che si è schiantato in un prato di via Castello . Ferita una donna di 34 anni, tedesca, che nel violento impatto a terra ha subito forti traumi alla schiena e all’addome. Rimasta cosciente, è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in prognosi riservata. Secondo la prima ricostruzione, la donna, nelle ore precedenti era partita in escursione con il marito e un’amica: i tre sono andati alla Buca del Corno di Entratico e da lì si sono lanciati ognuno con il proprio parapendio con l’obiettivo di raggiungere Villongo, dove l’atterraggio era previsto nello spazio di via Quarenghi.

Durante il volo qualcosa è andato storto (sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente): mentre sorvolava Viadanica la 34enne è caduta in un prato privato in località Riva, nella zona di via Castello. Nonostante l’impatto violento con il terreno la donna è rimasta cosciente. Il primo a soccorrerla è stato un contadino. Sul posto l’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato la ferita in «codice rosso» al Papa Giovanni di Bergamo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Sarnico. Il marito della 34enne e l’amica sono riusciti a raggiungere Villongo e ad atterrare regolarmente.