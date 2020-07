Vento e grandine, colpito il mercato a Lovere

Danni nella zona dell’Alto Sebino - Foto Ondata di maltempo sulla Bergamasca e in particolare nella zona dell’Alto Sebino dove si è abbattuto nella mattinata di sabato 11 luglio un forte temporale.

Pioggia, grandine e vento che hanno causato problemi soprattutto a Lovere e al mercato della mattina, inagibile a causa della violenta pioggia. Alcune bancarelle si sono ribaltate ma fortunatamente non ci sono stati feriti: le avvisaglie del maltempo avevano fatto già sgomberare la zona.

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Parzanica sempre per il maltempo: hanno operato per il crollo di un tetto in eternit di una struttura fatiscente. La struttura risulta abbandonata ed affidata agli eredi. Sul posto i carabinieri ed i responsabili comunali.

A Sovere

Intervento anche a Sovere dei Vigili del fuoco di Lovere per la rimozione di un albero che, causa mal tempo, è caduto sopra una macchina.

In tutto l’Alto Sebino il maltempo è stato intenso anche se di durata breve: la pioggia e la grandine sono cadute intorno alle 10 di sabato 11 luglio con strade allagate, tombini otturati e detriti finiti sulle carreggiate. Secondo le previsioni meteo da domenica il tempo tornerà più stabile.

I Vigili del fuoco di Clusone, il nucleo Usar di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un tetto in eternit di un capannone divelto dal vento a Cirano, frazione di Gandino. I detriti hanno compromesso le abitazioni circostanti: i Vigili del fuoco stanno bonificando in sicurezza tutta la zona interessata.

