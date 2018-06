Predore, precipita e muore un 70enne

Stava bagnando la vite nel suo giardino Un malore potrebbe essere all’origine del decesso di un uomo di 70 anni a Predore avvenuto nella mattinata di sabato 16 giugno.

È scivolato mentre stava dando l’acqua alla vite nel suo giardino: così è morto un uomo di 70 anni a Predore. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di sabato 16 giugno in una zona collinare, in via Vasti di Sotto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i carabinieri della Compagnia di Clusone, i Vigili del fuoco e il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di Gazzaniga. L’uomo, da una prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe avuto un malore mentre stava bagnando la vite nel suo terreno, un po’ impervio.

