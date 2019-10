Sbalzato da moto, è grave

Lovere fa il tifo per Luca Luca Vielmi, giocatore della Virtus Lovere, 21 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente mercoledì.

Il gol più importante ora dovrà segnarlo dalla stanza d’ospedale in cui è ricoverato in gravi condizioni: Luca Vielmi, attaccante della Virtus Lovere, mercoledì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Darfo Boario Terme, la sua città, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa.

Vielmi, 21 anni, mercoledì sera si era allenato a Lovere insieme ai suoi compagni di squadra, con cui gioca nel campionato di prima categoria, e, finito l’allenamento, era tornato verso casa a Darfo. Attorno alle 23 era alla guida di una Ktm da strada e, sulla sella dietro di lui, c’era una ragazza di un anno più giovane. Insieme stavano percorrendo il viale dell’autostazione di Boario quando un’auto si è immessa sullo stesso viale travolgendo la Ktm del giovane calciatore. Tremendo l’impatto e tremende le conseguenze per i due giovani che erano in sella: ad avere la peggio è stato proprio Vielmi, che è stato scaraventato dall’altra parte della strada, facendo un volo di diversi metri. L’allarme è stato lanciato immediatamente dalle due donne, una di 46 anni e una di 20 anni, che viaggiavano sull’auto coinvolta nell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA