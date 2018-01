Schianto mortale a Sarnico

La vittima è il 21enne Romario Altra giornata nera segnata da una tragedia sulle strade. A perdere la vita in un incidente d’auto sabato mattina a Sarnico è stato un 21 enne, Romario Verjoni, albanese originario di Maminas, centro non lontano da Durazzo. Il giovane, senza occupazione, era giunto da pochi mesi in Italia e abitava a Sarnico da conoscenti.

Lo schianto è accaduto attorno alle 11,30 in via Predore in prossimità della Villa liberty «Surre», lungo a provinciale 469 «Sebina Occidentale», la litoranea del Sebino. Sulle cause dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri giunti sul posto da Sarnico, Grumello del Monte e dal Nucleo Radiomobile di Clusone. Stando ad una prima ricostruzione, lo schianto è stato causato dall’invasione di corsia dell’auto guidata dal giovane albanese. Un errore improvviso forse causato dal manto stradale reso viscido dalla pioggia e dalla velocità sostenuta della vettura in quel tratto di strada provinciale.

Ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, la salma del giovane albanese è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Faccanoni di Sarnico. In via Predore sono giunti anche alcuni parenti del 21enne residenti nel Bresciano.

