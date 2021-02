Sebino, sopralluogo e riunione alle 14

Parzanica isolata, le ipotesi in campo Alle 14 di mercoledì 24 febbraio un nuovo sopralluogo con i tecnici della Provincia e della Comunità Montana. Poi nuove decisioni. Si ipotizza un’apertura con orario ridotto e vigilata al fine di permettere il transito per motivi lavorativi e di urgenza sanitaria.

Occhi puntatati sulla frana sopra il cementificio a Tavernola che è in movimento. L’allarme è stato lanciato dai sensori che da tempo monitorano il fronte franoso del versante orientale del Monte Saresano, nell’area dell’ex miniera Ognoli. A scopo precauzionale ItalSacci, nella tarda mattinata di martedì 23 febbraio, ha chiuso lo stabilimento e convocato d’urgenza geologi, sindaci, Protezione civile e forze dell’ordine per fare il punto della situazione.

È stata subito interdetta anche la circolazione lungo il raccordo e la bretella di collegamento con Cambianica e Parzanica. Dall’incontro è emerso che il movimento franoso preoccupa, tant’è che la Provincia ha ordinato la chiusura della 469 nel tratto che va dal ponte di Tavernola alla località Pontèl. Chiusa anche la provinciale 78 che collega Vigolo con Parzanica. Senza le due vie di accesso Parzanica resta praticamente isolata. «La situazione è molto seria - ha detto il sindaco di Tavernola, Ioris Pezzotti -. Il fronte franoso è stato calcolato dagli esperti in centinaia di migliaia di metri cubi».

Alle 14 di mercoledì 24 febbraio è previsto un nuovo sopralluogo e una riunione per definire il da farsi sia dal punto di vista degli interventi da mettere in atto sia dal punto di vista organizzativo per la popolazione coinvolta. Sicuramente la situazione che preoccupa di più è quella di Parzanica. Si ipotizzano aperture a tempo limitato e sotto vigilanza per permettere il transito a chi deve muoversi per motivi di lavoro o di emergenza, soprattutto sanitaria.

Inoltre il Comune di Tavernola sta prendendo in considerazione l’ipotesi di evacuare le tre famiglie della località Pontèl: la decisione sarà presa comunque solo dopo il sopralluogo del pomeriggio.

