Tragedia a Castelli Calepio, trentenne muore nel canale sotto gli occhi del padre

Dramma nel pomeriggio di sabato a Castelli Calepio, nella frazione Cividino: un giovane di 30 anni, Cristian Pasqua, è morto dopo essersi tuffato nelle acque del canale che scorre parallelo al fiume Oglio. L’allarme è scattato verso le 16,30 nella zona di via Santuario. Sono in corso d’accertamento le cause e la dinamica della disgrazia: secondo una prima ricostruzione, il giovane, che abitava a poca distanza dal canale, si sarebbe tuffato nel canale per rinfrescarsi, ma subito dopo si sarebbe trovato in difficoltà, da chiarire se per un malore o per altri motivi.