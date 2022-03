Traghetti, scatta l’orario primaverile Aumentano i collegamenti nei festivi

Lunedì 28 marzo entrerà in vigore l’orario primaverile di Navigazione Lago d’Iseo , la società che per conto di Regione Lombardia effettua il servizio di trasporto pubblico sul Sebino. Resterà in vigore fino al prossimo 19 giugno e prevede collegamenti, rivolti principalmente a turisti e visitatori, che decidono di partire dalla sponda bergamasca per raggiungere Monte Isola.

Anzitutto, aumenta il numero delle corse in partenza da Tavernola : quelle dei feriali rimangono inalterate (alle 8,20 alle 12,25 e alle 18,45) ma nei festivi i battelli partiranno alle 8,50, alle 10,15, alle 12,35, alle 14,45, alle 15,55 e alle 18,45. In secondo luogo, anche le altre località bergamasche vedranno salpare dai propri porti le motonavi dirette a Monte Isola : il sabato da Lovere si potrà partire alle 9,30 e alle 14,35, da Sarnico alle 9,50 alle 14,45 e alle 18,50. Nei giorni festivi, il battello partirà da Costa Volpino (attraccando poi a Lovere, Castro e Riva di Solto) alle 9,15, alle 10,35, alle 13,35 e alle 16,25.

Servizio per scuola e turismo

Green pass e contributo di sbarco

Il nuovo orario porta altre due significative novità. Dal 1 aprile non sarà più richiesto il Green pass per salire sulle motonavi, anche se per un altro mese, fino a fine aprile, sarà in vigore l’obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2. La seconda novità è che sempre dal 1 aprile cambia il contributo di sbarco per Monte Isola: fino al 30 settembre ogni visitatore, in aggiunta al costo del biglietto, verserà 1,50 euro al posto del solito 1 euro.