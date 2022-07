Tragico incidente in autostrada a Telgate, muore investito da un camion

Tragico incidente in A4 nella tarda serata di lunedì 11 luglio. Un uomo è stato investito nel tratto tra Grumello e Seriate, in direzione Bergamo. L’allarme è scattato verso le 22, al chilometro 187, poco prima del cavalcavia di via Passerera che segna il confine tra Telgate e Chiuduno. L’uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è stato travolto da un camion ed è morto sul colpo. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento. Vicino al luogo della tragedia è stata trovata un’auto posteggiata in corsia d’emergenza. Al momento tutte le ipotesi sono aperte: non si esclude che l’uomo possa essere rimasto in panne con l’auto e, una volta sceso dall’abitacolo, sia stato investito dal camion. Appena è stato dato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118, con la polizia stradale di Seriate, competente su questo tratto di autostrada. Gli accertamenti della Stradale sono proseguiti fino a tarda notte per identificare la vittima e ricostruire quanto accaduto. L’autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Illeso, ma sotto choc, il camionista. Il tir e l’auto sono stati sequestrati per consentire le indagini del caso. Nelle prossime ore si conosceranno con più precisione i dettagli.