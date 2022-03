Un flash mob per la pace alla primaria: «Una grande lezione di comunità»

C’è voluto qualche giorno di lavoro, ma tutte le classi sono state coinvolte con centosessanta bambini in totale che hanno recitato delle poesie immortalate insieme al flash mob nel video girato da Andrea Pezzotti.

Il falsh mob per la pace dei bambini di Sovere

«Questa volta rimango io veramente senza parole – scrive il dirigente scolastico Salvatore Lentini -. Vedere il sindaco e il comandante della polizia locale fra i nostri bambini e genitori è stata un’emozione unica ed una grande lezione di comunità». Un esempio virtuoso di come in modo coreografico si possano coinvolgere le coscienze di ognuno per gridare a voce alta: «no alla guerra».