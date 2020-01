Vaccinazioni a scuola, si parte da Sarnico

Giovedì sera puntata speciale su Bg TV Si inizia dall’Istituto scolastico superiore statale Serafino Riva di Sarnico con le vaccinazioni previste dalla Regione Lombardia dopo i casi di meningite nel Basso Sebino.

Nella mattinata di giovedì 9 gennaio saranno distribuite le richieste per i genitori degli studenti, da venerdì si partirà con i vaccini veri e propri. Al Riva di Sarnico ci sono 750 ragazzi e sarà il primo istituto dove si interverrà direttamente con i medici per le vaccinazioni, come da indicazione dell’assessore alla Salute Giulio Gallera.

«Ats Bergamo ha incontrato, insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, i dirigenti delle scuole superiori insistenti sugli ambiti territoriali coinvolti dalla campagna intensiva vaccinale contro il meningococco C - fa sapere Ats -. Come definito nell’incontro avvenuto martedì tra l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e i sindaci dei territori interessati, le vaccinazioni riguarderanno gli studenti degli istituti superiori di Sarnico, Trescore Balneario, Lovere, Seriate e Grumello del Monte. L’attività di vaccinazione inizierà venerdì 10 gennaio 2020 con l’Istituto Riva di Sarnico e si concluderà entro la fine di gennaio, coinvolgendo progressivamente tutte le scuole della zona».

Intanto mercoledì nuova giornata di massicce vaccinazioni nel Basso Sebino: l’area degli ambulatori straordinari è stata estesa anche alla vicina provincia di Brescia e alla Valle Calepio, nel Bergamasco. In tutto sono già stati somministrati oltre 7 mila vaccini, dalla vigilia di Natale, e altri 20 mila sono pronti a essere somministrati nei 10 ambulatori di Villongo (2 sedi), Predore, Credaro (2 sedi), Gandosso, Sarnico, Castelli Calepio (2 sedi) e Grumello del Monte, nella Bergamasca, e a Paratico, Iseo e Capriolo in provincia di Brescia, oltre che dai medici di base, che da mercoledì potranno somministrare le dosi tretavalenti contro il batterio meningococco.

Di meningite se ne occuperà anche «Bergamo in diretta», in onda giovedì 9 gennaio alle 21 su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e on line sul sito web e sulla pagina Facebook de «L’Eco di Bergamo». In studio con Lorenzo Pagnoni ci saranno Massimo Giupponi, Direttore Genarale della Ats di Bergamo, Claudio Sileo, Direttore Sanitario della Ats di Brescia, e la collega Claudia Mangili de L’Eco di Bergamo. In collegamento invece il medico infettifologo Giancarlo Malchiodi e da Sarnico Max Pavan con sindaci e assessori della zona in cui si sono registrati i cinque casi di contagio.

