Voragine sul ponte che porta a Fonteno

Val Cavallina, box e scantinati allagati Fonteno è ancora isolato a causa di una voragine che si è aperta sul ponte che conduce al paese. Gravi disagi nella zona del medio Sebino bergamasco.

Situazione critica a Fonteno: la cascata del torrente ha eroso la strada provinciale che conduce al paese, l’asfalto è ceduto provocando il collasso del ponte che scavalca la valle di San Faustino. In mezzo al ponte si è formata una vera e propria voragine e i veicoli non possono transitare: rimane percorribile solo la vecchia strada agrosilvopastorale che raggiunge Solto Collina. Vigili del fuoco e Protezione civile monitorano la situazione. Nel tardo pomeriggio di domenica un fiume di acqua e detriti ha allagato le strade del paese, come si può vedere dal video inviato da una lettrice.

Oltre al danneggiamento del ponte che porta all’abitato di Fonteno, che ora è isolato, le violente precipitazioni delle ultime ore hanno causato anche altri gravi disagi nella zona del medio Sebino bergamasco. Sulla litoranea del lago tra Riva di Solto e Tavernola sono scesi sei smottamenti, in mezzo ai quali sono rimasti bloccati diversi automobilisti. In Val Cavallina è stata bloccata per un paio d’ore la provinciale che da Endine porta a Monasterolo: l’acqua, esondando dalle vallette laterali, ha rotto gli argini e allagato box e scantinati.

