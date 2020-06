«Adesso Albenza ha il suo dolce tipico» Almenno S. Bartolomeo, è coi lamponi

Mercoledì 17 Giugno 2020

Intubato 49 giorni, a casa il dottor Accardi «Non volevo fermarmi, visite a domicilio»

Contagiato dal Covid: in ospedale da inizio marzo. «Incredibile l’abnegazione di tutto il personale. Ora dovrò stare fermo altri sei mesi, ma per me sarà ...