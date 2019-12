Branzi, 22enne disperso nei boschi

Ritrovato dal soccorso alpino, illeso È accaduto mercoledì 11 dicembre in Val Brembana.

Riportato a valle illeso un ragazzo di 22 anni che si era perso la sera di mercoledì 11 dicembre. Il giovane, residente in zona, era partito da solo nel pomeriggio per un’escursione ai Laghi Gemelli. Durante il ritorno però ha perso il sentiero e si è ritrovato in una zona molto impervia. Verso le 18:40 ha chiesto aiuto. Sono partiti otto tecnici della VI Delegazione Orobica, è intervenuto anche l’elicottero equipaggiato per il volo notturno, decollato da Brescia. Nella piazzola adibita a questo tipo di mezzo è stato imbarcato un tecnico. Grazie al coordinamento delle forze in campo, il ragazzo è stato localizzato e raggiunto. Lo hanno riportato a valle, illeso, poi le squadre sono rientrate.

