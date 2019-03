L’incendio agli Orridi della Valtaleggio, elicotteri in azione (Foto by Val Brembana Web Associazione culturale)

Fiamme agli Orridi della Val Taleggio

Gli elicotteri spengono un fronte - Video Lavoro incessante nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo per arginare le fiamme che hanno avvolto gli Orridi della Val Taleggio. Strada ancora chiusa, navette per gli studenti.

Due elicottere per fermare le fiamme che hanno avvolto gli Orridi della Valtaleggio. «Sono in azione e grazie al cielo il primo fronte è stato spento» dice Alberto Mazzoleni, sindaco di Taleggio all’alba di venerdì 15 marzo.

Lunedì sera un primo rogo. Giovedì, dalle 21,30 circa, un altro incendio. Ha preso fuoco il versante orografico sinistro, quello del Cancervo, in territorio di San Giovanni Bianco, sterpaglie e piante. Ancora due anni fa - era aprile - per spegnere un incendio di centinaia di ettari, dovettero intervenire elicotteri e Canadair. La spesa fu enorme, circa un milione di euro. «Ieri sera sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Volontari del Gruppo antincendio della Comunità Montana, che ovviamente ringraziamo così come tutti quanti si stanno adoperando in queste ore per evitare il peggio» spiega Mazzoleni.

La strada provinciale che sale da Roncaglia di San Giovanni Bianco a Sottochiesa di Taleggio è ancora chiusa. «Sì la strada resta chiusa ma con il sindaco di Vedeseta, Silvestro Arrigoni ee il vicesindaco di Taleggio, Gianluca Arnoldi, abbiamo contattato il direttore agenzia trasporti Grassi per organizzare i trasferimenti via Peghera (ponte Bailey .... fate veloci!!!) per permettere ai ragazzi di andare regolarmente a scuola».

«I volontari coordinati da Fiorona e dal Dos Cortinovis hanno lavorato sino alle 3.30 stanotte per bagnare alcuni tratti del terreno ed evitare il propagarsi e sembra sia stata una azione riuscita nonostante fosse notte.... Volevo ringraziare tutti per lo sforzo di queste ore. Sono state montate due vasche per il pescaggio dell’acqua alla Pianca a Costa d’Olda», ora si aspettano gli elicotteri.

