Bus pieni e ragazzi lasciati ad aspettare alle fermate: raccontaci la tua esperienza

Studenti in piedi «ammassati» sui bus stracolmi, oppure pullman che non si fermano perché già pieni e lasciano i ragazzi in strada. In attesa della corsa successiva o dei genitori che vengano a prenderli con l’auto. E poi segnalazioni di ritardi e di «incidenti» a bordo: i ragazzi, in piedi che cadono a seguito di brusche frenate. Succede sulle corse del trasporto scolastico pubblico della nostra provincia. Segnalazioni che arrivano un po’ da tutta la Bergamasca ma in particolare dalle valli Brembana, dalla zona di Albino e dalla pianura.