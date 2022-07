Cancelletti forzati, la funicolare di San Pellegrino bloccata per 50 minuti

Erano in totale dieci le persone che venerdì 29 luglio, verso le 13,30, sono rimaste bloccate per circa 50 minuti nelle due vetture della nuova funicolare di San Pellegrino, inaugurata il 15 luglio. L’impianto si è improvvisamente fermato «perché qualcuno aveva forzato uno dei cancelletti facendo scattare il sistema di sicurezza – spiegano da Atb, gestore del servizio – non per un guasto tecnico. L’operatore è andato subito alla ricerca del motivo del blocco. Hai poi allertato i tecnici della Leitner, società che ha costruito la funicolare, e insieme ha individuato le ragioni dello stop. Su una delle vetture, in quel momento, c’erano anche due manutentori che hanno rassicurato i passeggeri. Le vetture erano areate. Sono stati allertati anche i Vigili del fuoco, ma nel frattempo la funicolare era ripartita e sono rientrati».