Un elicottero del 118 in azione

Capizzone, ventenne investita

Elicottero in azione in codice rosso L’incidente questa sera, martedì 11 giugno, lungo la strada provinciale.

Una ragazza di vent'anni è stata investita questa sera, martedì 11 giugno, a Capizzone, lungo la strada Provinciale 14, poco prima dell’incrocio con via Dei Partigiani. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un elicottero da Milano, che sta trasportando la giovane in ospedale in codice rosso.

