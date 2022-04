Carla Maria aveva denunciato una truffa di falsi carabinieri. Ora quelli veri le fanno gli auguri - Foto e video

La signora Carla Maria si rivolse ai militari nel mese di febbraio 2022 per denunciare una tentata truffa di falsi carabinieri che, riferendole che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale, pretendevano una somma di denaro «quale cauzione per evitargli il carcere» le avevano detto cercando di truffarla.