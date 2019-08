Cerca funghi e cade in un dirupo

San Giovanni Bianco, grave 80enne Era uscito per raccogliere funghi ma i familiari, non vedendolo tornare a casa, hanno allertato i soccorsi.

Un uomo di 80 anni residente a San Giovanni Bianco è in condizioni critiche dopo essere caduto da un sentiero a San Giovanni Bianco. L’incidente poco dopo le 19 di martedì 13 agosto: sul posto sono intervenuti l’ambulanza Padana emergenza di Zogno, l’auto medica, l’elicottero da Brescia e i vigili del fuoco di Zogno e Bergamo, con i carabinieri.Impegnati anche dieci tecnici della VI Delegazione Orobica, con un sanitario del Cnsas.

Scattate le ricerche, l’uomo è stato individuato dopo le 20: era caduto in un dirupo per una trentina di metri e le sue condizioni sono parse subito critiche a causa delle numerose ferite e dei traumi. In stato di semi incoscienza, è stato stabilizzato e trasferito in ospedale di Bergamo in elicottero.

