Con le sue foto ha raccontato la Valle Brembana

È morto Gino Galizzi, aveva 60 anni È morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Gino Galizzi, 60 anni, di San Giovanni Bianco, webmaster del portale Internet Valbrembanaweb, conosciutissimo in Valle Brembana e fotografo anche per L’Eco di Bergamo.

Lasciato il lavoro alle Poste, Galizzi si era completamente dedicato al suo sito web, all’interno del quale gestiva anche le pagine di tante attività commerciali della Valle Brembana. Insieme ai suoi stretti collaboratori volontari non c’era manifestazione o evento in Valle Brembana a cui non fosse presente e immortalasse con macchina fotografica e video.

Il suo sito, da 23 anni, era diventato un punto di riferimento imprescindibile per conoscere la Valle Brembana. Foto, video, forum riempivano il suo portale visitato sempre da migliaia di persone e diventato anche un contatto per i valbrembanini nel mondo. Per la Valle Brembana ha raccolto un materiale documentario immenso, promuovendo il suo territorio come nessun altro ha saputo fare. Ricoverato per problemi di salute da gennaio si era aggravato negli ultimi giorni per il Covid-19. Lascia la mamma Giuseppina e i fratelli Diego, Antonella e Fausta.

