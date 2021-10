Costa Serina, 65enne muore schiacciato da un albero Il tragico incidente alle 15.30 di sabato 30 ottobre.

Un uomo di 65 anni è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente che è avvenuto a Costa Serina in una zona boschiva non distante dal Santuario della Forcella.

Per ora non ci sono ancora gli elementi per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Sul posto il Soccorso alpino, un’ambulanza e un’auto medica.

Notizia in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA