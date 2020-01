Donna investita da uno scooter a Zogno

Val Brembana, traffico in tilt da Ambria Lunghe code per un incidente all’altezza del concessionario di via Tiolo a Zogno. Una 39enne trasportata in ospedale: non sarebbe in gravi condizioni.

L’ex strada statale 470 da Ambria a Zogno è bloccata per un incidente avvenuto intorno alle 15 di giovedì 16 gennaio nei pressi della concessionaria d via Tiolo a Zogno. Da una prima ricostruzione pare che una donna di 39 anni stava attraversando sulle strisce quando è stata travolta da uno scooter che stava superando un tir fermo e che invece aveva frenato per consentire il passaggio del pedone. La donna è stata trasportata con lievi ferite all’ospedale di San Giovanni Bianco ma non sarebbe in gravi condizioni. La viabilità della Val Brembana però è andata in tilt e si segnalano lunghe code a salire da Ambria a Zogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA