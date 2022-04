Due escursionisti in difficoltà nei boschi di Piazzatorre: portati in salvo - Foto

Due escursionisti si sono persi nel pomeriggio di sabato 16 aprile nella zona del Monte Torcola, in Val Brembana. Erano partiti da Isola di Fondra per salire in quota ma - secondo la ricostruzione - in fase di rientro, lungo il sentiero Cai n. 125, hanno perso l’orientamento e si sono trovati in difficoltà. Allora hanno deciso di chiedere aiuto. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, e i Vigili del fuoco (distaccamento di Zogno e furgone Saf-Speleo alpino fluviale della centrale di Bergamo). Le squadre sono partite subito e nel frattempo è arrivato anche l’elicottero di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I due escursionisti, illesi, sono stati recuperati utilizzando le manovre Saf e portati in una zona sicura dove sono stati recuperati con l’Elisoccorso e portati nella zona degli impianti di Piazza Torre, infine accompagnati a valle dai soccorritori. L’intervento è terminato intorno alle 19.