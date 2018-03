Firenze, segui qui i funerali di Astori - Foto

«Davide uomo di sport e di grande lealtà» Piazza Santa Croce gremita. In migliaia si sono presentati davanti alla Basilica dove alle 10 sono iniziati i funerali di Davide Astori. Una folla da stadio, silenziosa e composta, per l’ultimo saluto al capitano.

Grande commozione: quella della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, quella della gente comune. E tante lacrime sui volti affranti di chi è a Firenze in queste ore, nella basilica di Santa Croce e fuori dalla chiesa, per il funerale di Davide Astori, vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni. Continuano gli applausi per Davide Astori e le lacrime dei suoi tifosi. All’interno della Basilica alle 9.30 era già presente la Fiorentina al gran completo, comprese le squadre giovanili e la formazione femminile viola. La gente ha accolto con applausi tutti, dal patron Andrea Della Valle a dirigenti e giocatori di altre squadra come Inter, Roma e altre che partecipano ai funerali.

Il feretro di Davide Astori è arrivato alle 10.03 a Piazza Santa Croce, accolto dagli applausi della folla, da una sciarpata dei tifosi della Fiorentina, ma anche di altre squadre. «Grande capitano» e «Ciao Asto» hanno urlato alcune persone, tra gli applausi di tutti. Poi di nuovo il silenzio. Tantissima gente ha salutato Astori quando il carro funebre è passato dallo stadio Franchi dove si erano radunate centinaia di persone. Alle 10.30 il feretro è entrato in chiesa tra gli applausi: è iniziata la Messa.

«Siamo qui a pregare per Davide e lo facciamo in questa basilica che l’Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l’hanno onorata e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo. Virtù che noi riconosciamo a Davide e per questo motivo lo salutiamo in questo luogo» ha detto l’arcivescovo e cardinale di Firenze, monsignor Giuseppe Betori, che sta celebrando la cerimonia funebre. Presenti alla funzione funebre anche il padre spirituale della Fiorentina e della Nazionale italiana, Don Massimiliano Gabbricci e il parrocco di San Pellegrino, città di nascita di Davide Astori, Don Gianluca Brescianini.

«Davide è un ragazzo dai legami saldi. Familiari, ma anche sportivi, uomo di lealtà e capace di legami costruttivi. Davide è anche stato un uomo profondamente legato alla nostra città, Firenze» nell’omelia Betori spiega cosa è Davide: «Noi siamo i nostri legami e Davide è il frutto delle relazioni che è stato capace di creare».

L’ingresso al pubblico non è consentito, ma la folla partecipa comunque con grande rispetto, silenzio e commozione. È l’abbraccio più grande: diecimila persone, ma forse anche di più, per dare l’ultimo saluto al calciatore bergamasco.

Alle 9.45 anche una rappresentanza dell’Atalanta: dietro Moioli con il gagliardetto, Masiello, Petagna e Mancini. Presente anche Ilicic, ex viola e molto legato ad Astori. Partecipano alle esequie Antonio Percassi e il direttore generale, Umberto Marino.

A celebrare la funzione il cardinal Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, insieme a don Gianluca Brescianini, parroco di San Pellegrino, la «culla» del difensore della Fiorentina. All’interno della chiesa, però, non sarà consentito l’accesso al pubblico: «Ragioni di sicurezza – spiega la Fiorentina –. Per tutti coloro che vorranno salutare per l’ultima volta il capitano viola, il feretro transiterà da viale Fanti prima di raggiungere la basilica e farà una sosta davanti allo stadio, prima di proseguire verso Santa Croce».

Nella basilica sono entrati anche il ministro dello Sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta e l’ex commissario tecnico Gian Piero Ventura. Arrivate poi le delegazioni delle squadre, tra queste l’Inter, rappresentata da Zanetti, il tecnico Spalletti, Ranocchia, Borja Valero e Vecino, che hanno giocato con Astori fino all’anno scorso. Per tutti applausi, anche all’arrivo della delegazione dell’Atalanta, della Cremonese, del Venezia, del Genoa, rappresentato da un altro ex viola come Giuseppe Rossi.



All’interno della Basilica si trovano anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

È arrivato anche Matteo Renzi in Santa Croce per il funerale del capitano della Fiorentina Davide Astori. Renzi è stato accolto da Diego Della Valle. Nella basilica arrivati anche i presidenti dell’associazione calciatori e di quella degli allenatori, Tommasi e Ulivieri. Alle 10 è giunta la Juventus in chiesa, con la grande commozione di Gigi Buffon.

La delegazione dell'Atalanta a Firenze

Reduci dalla vittoria a Londra, Massimiliano Allegri e alcuni dei suoi giocatori, da capitan Buffon che ha salutato la folla, a Giorgio Chiellini passando per Miralem Pjanic e altri ancora, sono arrivati intorno alle 10.30 e sono stati accolti dagli applausi dei fiorentini.

Oltre al pienone fuori dalla basilica di Santa Croce, tantissima gente anche fuori dallo stadio Franchi: sulla cancellata le maglie e le scritte messe dai giocatori della Fiorentina e dai tantissimi tifosi che hanno voluto salutare così Astori. Proprio da qui passa il carrofunebre, prima di raggiungere la chiesa per il funerale.

Un lungo applauso e lacrime hanno caratterizzato dalle 9.30 alle 10 il passaggio del feretro di Davide Astori. Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i presenti in tanti hanno voluto toccare l’auto come per dare una carezza ad Astori.

Alle 9 di giovedì mattina già centinaia le persone in piazza Santa Croce a Firenze. C’è chi è arrivato alle 7 per potersi mettere nelle prime file. Già tante anche le corone di fiori, tra cui quelle di Juventus, Sassuolo, Lazio, Chievo o di tifosi di altri club, come quelli di Bergamo, provincia di cui il giocatore era originario. Su uno dei palazzi della piazza affisso un cartello con scritto «Ciao capitano», firmato dal liceo artistico Alberti. Arrivato anche il gonfalone, listato a lutto, del Comune di Firenze: in occasione dei funerali di Astori il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino.

L’area intorno alle piazza è stata anche in buona parte interdetta al traffico in previsione dell’imponente afflusso di persone che vogliono rendere omaggio per l’ultima volta al giocatore scomparso domenica scorsa.

