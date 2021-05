Frana a poche decine di metri dall’abitato di Carona: Vigili del fuoco in azione Il fronte di terra, rami e detriti si è abbattuto sulla provinciale 5 nella prima mattina di venerdì 14 maggio.

Una frana ha invaso la carreggiata della strada provinciale 5 che da Branzi porta a Carona nella mattinata di venerdì 14 maggio. Un fronte di detriti, terra e rami di circa 15 metri cubi si è abbattuto sul percorso che porta alla località dell’Alta Valle Brembana stamattina presto occupando metà circa della carreggiata. Sul posto sono subito sopraggiunti i Vigili del fuoco che stanno provvedendo a rimuovere i detriti. Per fortuna non ci sono mezzi coinvolti e feriti. A causare la frana, con ogni probabilità, i temporali e la pioggia che è scesa nelle ultime ore in Bergamasca. La provinciale resta percorribile a senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA