Frana nella notte a San Giovanni Bianco

Si fermano i pullman della scuola Una frana è caduta nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre in località Piazzo. I detriti sono finiti nel bosco che confina con la strada tra San Giovanni Bianco e Dossena, proprio in località Piazzo: la carreggiata è stata chiusa per precauzione con disagi per gli abitanti e la viabilità.

Nella mattinata di sabato 21 dicembre immediata la segnalazione del Comune di San Giovanni Bianco: «Si avvisano le famiglie che usufruiscono del Servizio di Trasporto Scolastico delle Linee Rosa Ornico e Verde San Gallo/San Pietro che, a causa di una frana verificatasi in località Piazzo che impedisce il passaggio dei mezzi, nella giornata di sabato 21 dicembre non potrà essere effettuato il Servizio Trasporti Scolastico per le suddette linee sia in andata che in ritorno. Sarà garantito il solo trasporto degli studenti fino alla località Piazzo».

Nel frattempo i tecnici e operai del Comune di San Giovanni sono intervenuti e i massi sono stati spostati: la frana, caduta intorno alle 23 di venerdì 20 dicembre, è scesa lateralmente al torrente che esce da Costa San Gallo. La strada alternativa per gli automobilisti è molto stretta: impossibile la viabilità dei mezzi pesanti e del bus.

