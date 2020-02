Scivola per 50 metri al canale del Sacco

Grave un escursionista sul monte Alben Era in montagna con un gruppo di altri quattro escursionisti. L’infortunio a quota 1.800 metri. Soccorso alpino di Oltre il Colle e Elisoccorso da Bergamo in azione dalle 10.30 di sabato 1 febbraio.

Grave infortunio nel canale del Sacco sul Monte Alben a cavallo tra Valle Seriana e Valle Brembana. I soccorsi sono scattati nella mattinata di sabato 1 febbraio in codice rosso, quello di gravità maggiore. Sul posto, dalle 10.30 circa, sono in azione il Soccorso alpino di Oltre Il Colle e l’Elisoccorso da Bergamo. Il Canale del Sacco è uno dei canali alpinistici più frequentati per raggiungere la cima della montagna ma in inverno c’è la presenza di neve e ghiaccio e si può rivelare molto pericoloso. Dalle prime informazioni pare che un gruppo di cinque escursionisti si trovasse a quota 1.800 metri quando uno di loro, di cui non sono ancora note le generalità, è scivolato per 40-50 metri ed è finito sulle rocce sottostanti. Avrebbe riportato traumi al dorso e al bacino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA