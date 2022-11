Guasto alla stufa a pellet, in ospedale una donna di 65 anni e un uomo di 67

Nella serata di sabato 19 novembre nell’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Habilita a Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di un uomo di 69 anni e una donna di 65 che abitavano in una casa di via Mazzini a Serina. La causa dell’intossicazione pare sia al malfunzionamento di una stufa a pellet. Una volta arrivati i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all’Ospedale di San Giovanni Bianco. I pazienti sono poi giunti in Habilita alle ore 19.30. Alla fine del trattamento i pazienti sono stati portati nuovamente all’ospedale della Valle Brembana, non sarebbero in gravi condizioni.