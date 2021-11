Il primo automobilista: «Momento storico per la Valle Brembana» Il signor Nerino Tiozzo è stato il primo automobilista dopo le autorità a percorrere la nuova variante di Zogno.

«L’abbiamo aspettata per tanti anni, volevo essere il primo a percorrerla»: Nerino Tiozzo, di origini venete ma che da oltre 40 anni abita a Zogno, è stato il primo automobilista a percorrere la variante nella mattinata dell’apertura. Alle 10 di lunedì 8 novembre, a bordo della sua Opel Agila, ha attraversato la galleria dopo il sindaco e il vicesindaco del paese brembano. «È un momento storico per Zogno e per la Valle Brembana» ha dichiarato.

Guarda qui l’intervista al signor Nerino Tiozzo:

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA