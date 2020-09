Valleve, Colere e Mezzoldo

Ecco i primi sindaci - i dati online Dopo che domenica sera Valleve, Mezzoldo e Colore avevano già superato l’ostacolo del quorum, il paese di Valleve è il primo nello spoglio a proclamare nella Bergamasca il suo sindaco.

Alle 9.15 la proclamazione con lo spoglio. Il piccolo comune brembano, che conta soli 122 aventi diritto al voto, ha finalmente di nuovo un sindaco, dopo il periodo di reggenza del commissario prefettizio (che ha fatto seguito alle vicende giudiziarie dell’ex primo cittadino Santo Cattaneo, indagato insieme al collega Giuseppe Berera ex sindaco di Foppolo). Ora, invece, il paese vede finalmente la luce con la lista denominata «Uniti per Valleve» (unica scesa in campo per queste elezioni comunali). Il sindaco è dunque Gianfranco Lazzarini: «Gli elettori hanno deciso di affidarci l’incarico di risolvere alcuni problemi ritenuti importanti per la propria economia e per il proprio futuro».



I NUMERI DI VALLEVE

Elettori: 122

Votanti: 86 (70,49%)

Schede nulle: 7

Schede bianche: 10

Schede contestate: 0

Il municipio di Colere

A seguire, alle 9.40 anche Colere ha ufficializzato il suo primo cittadino: è Gabriele Bettineschi alla guida della lista civica «Avanti per Colere». Un risultato non scontato per la compagine scalvina: nell’ultimo anno l’amministrazione era stata commissariata e il Commissario Prefettizio, Letterio Porto, era particolarmente apprezzato dalla popolazione, anche per essere riuscito a risolvere alcune questioni in sospeso da tempo. Tra gli obiettivi di Bettineschi l’attenzione alle piste da sci e al turismo, la cura del paese e delle frazioni, il miglioramento della raccolta differenziata e il sostegno all’istruzione dei ragazzi.

I NUMERI DI COLERE

Elettori: 1.036

Votanti: 653 (63,03%)

Schede nulle: 29

Schede bianche: 37

Schede contestate: 0

Foto del candidato sindaco Stefania Siviero mentre vota in un seggio a Mezzoldo

(Foto by Andrea Taietti)

Anche a Mezzoldo già alle 10 lo spoglio è stato ultimato, dopo il quorum per le elezioni comunali raggiunto domenica sera. Con un’unica lista in corsa. la Lista Civica Stella Alpina, il primo cittadino è Stefania Siviero, 48 anni, insegnante di scuola dell’infanzia.

I NUMERI DI MEZZOLDO

Elettori: 158

Votanti: 117 (74,05%)

Schede nulle: 2

Schede bianche: 9

Schede contestate: 0





