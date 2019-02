In quattro, colpivano veloci nella provincia

Scoperta banda di ladri nelle abitazioni Il primo si trovata già in carcere da ottobre: era stato arrestato dopo un inseguimento con’auto rubata. Il secondo è ancora latitante e con lui si cercano due complici.

Una dozzina di furti in casa in tutta la provincia bergamasca: nell’Isola, fino alla Valle Brembana e in una parte della Bassa. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Zogno hanno eseguito una doppia ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani albanesi, rispettivamente di 25 e 26 anni.

La banda, specializzata in furti in casa, ha operato da agosto fino all’ottobre dello scorso anno: si attribuiscono alla banda una dozzina di furti in casa. Abitazioni che il gruppo di malviventi sceglieva con molta attenzione: case senza antifurto e facilmente accessibili, tanto che la banda era velocissima nel razziare oro, gioielli e denaro. In tutto si parla di un bottino di 30 mila euro circa.

I militari sono arrivati ai due albanesi da alcuni filmati delle telecamere: il gruppo, infatti, agiva sempre a bordo di una golf e un’Audi, vetture entrambe rubate a cui cambiavano le targhe. Nella refurtiva recuperata anche una pistola.

