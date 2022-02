(Foto by Facebook)

incidente san pellegrino (Foto by Facebook)

Mattinata da incubo in Val Brembana: chiusa per 2 ore la ss 470 per un incidente a San Pellegrino Dalle 7 alle 9 di venerdì 11 febbraio la circolazione è stata completamente bloccata e la valle tagliata letteralmente in due.

Un incidente senza gravi conseguenze per le persone che si è verificato nei pressi della galleria di San Pellegrino, ha provocato la chiusura in entrambe le direzioni della statale 470 dalle 7 di venerdì 11 febbraio per due ore, nel momento di maggior traffico.

La coda in Val Brembana

Nell’incidente ci sono stati due feriti non gravi,due uomini di di 47 e 54 anni.



Soccorsi da un’ambulanza e un’automedica. Valle Brembana nel caos e praticamente isolata con code chilometriche in entrambe le direzioni.

A rendere ancora più critica la situazione anche la chiusura della galleria della variante di Zogno che si è protratta oltre l’orario notturno programmato per dei lavori di manutenzione.

