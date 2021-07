Infortunio in baita a Camerata Cornello: 46enne in ospedale con trauma cranico e toracico L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII con l’elisoccorso.

Un uomo di 46 anni è precipitato in una zona impervia in via Cespedosio a Camerata Cornello nella prima mattina di lunedì 26 luglio. Al momento della caduta – di cui non si conoscono ancora le cause – l’uomo si trovava nei pressi di una baita: l’allarme è scattato poco prima delle 8. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, con carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso alpino ed Elisoccorso.

Proprio l’elicottero è stato fondamentale per portare velocemente il personale sanitario in quota: dopo le prime cure prestate sul posto, il 46enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con trauma cranico e trauma toracico causati dalla caduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA