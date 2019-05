La «Cnn»: visitate Cornello dei Tasso

«È un borgo medievale da fiaba» Il sito della prestigiosa emittente all-news americana inserisce la frazione di Camerata Cornello tra i venti villaggi più belli d’Italia.

C’è anche Cornello dei Tasso (Camerata Cornello) tra i venti villaggi più belli d’Italia che la «Cnn on line» , nella sua sezione viaggi, consiglia di visitare. In un articolo a firma di Simona Marchetti , il sito della prestigiosa emittente all-news americana elenca venti località del Paese meritevoli di essere viste almeno una volta nella vita per «la cucina, l’arte, il linguaggio e il paesaggio». Gli aggettivi si sprecano a proposito di questi paesi: favolosi, meravigliosi, bellissimi, idiliaci. Di Cornello dei Tasso parla come di «un borgo medievale da fiaba dove il tempo sembra essersi fermato, dove non ci sono strade ma solo viottoli stretti, il luogo di nascita degli inventori del primo servizio postale d’Europa, Bernardo Tasso e il figlio Torquato, autore, quest’ultimo, della ”Gerusalemme Liberata”».

Gli latri paesi consigliati da Cnn travel sono: Pietrapertosa (Potenza), Marina Corricella (Procida, Napoli), Ricetto di Candelo (Biella), Marettimo (Egadi, Sicilia), Chianalea di Scilla (Reggio Calabria), Scanno (L’Aquila), Pienza (Val d’Orcia, Siena), Bosa (Oristano), Calcata (Viterbo), Manarola (Riomaggiore, La Spezia), Marzamemi (Noto, Siracusa), Sperlonga (Latina), Castelrotto (Bolzano), Carloforte (Carbonia-Iglesias), Civita di Bagnoregio (Viterbo), Ginostra (Stromboli, Isole Eolie), Cetona (Siena), Malcesine (Verona) e Ventotene (Latina).

