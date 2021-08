Maltempo, allerta sul Brembo: si chiudono i ponti a San Pellegrino - Video Le piogge intense delle ultime ore hanno ingrossato il fiume Brembo.

Fiume Brembo sorvegliato nella serata di mercoledì 4 agosto a causa delle abbondanti piogge che hanno fatto salire rapidamente il livello. A San Pellegrino Terme il sindaco ha predisposto la chiusura precauzionale dei tre ponti del paese. «Attenzione – si legge sulla pagina Facebook del Comune – fiume Brembo ai livelli di guardia». In Val Taleggio, invece, uno smottamento ha invaso la carreggiata della strada provinciale 24, nel tratto che da Peghera di Taleggio porta a Vedeseta. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, anche se la circolazione è compromessa almeno fino a giovedì mattina, quando ci sarà un sopralluogo per verificare il fronte frana e predisporre i lavori. La zona in cui si è verificato il distacco è la località Remesì.

I forti temporali continuano dunque a creare problemi in Lombardia: sono state colpite in particolare le province di Lecco e Como. Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro del Lecchese affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa di acqua accumulatasi nell’invaso della diga di Pagnona. Sempre nel Lecchese, la strada provinciale 62 è stata chiusa al transito fino a data da destinarsi a causa di una grossa frana di fango, rocce e detriti, scaricatasi sulla sede stradale oggi tra Taceno, in Valsassina, e la località Portone di Bellano. In provincia di Como vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire dalle 16, quando sul Comasco si sono abbattuti forti temporali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA