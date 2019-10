Moio dé Calvi, furto nella notte in pizzeria

Ladri rubano liquori e pochi euro I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre nella pizzeria «La Mela».

Hanno sfondato un vetro della porta d’ingresso sul retro e si sono introdotti nel locale, dopo la chiusura, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre. I ladri non hanno rubato molto, alla pizzaria La Mela di Moio dé Calvi in alta Val Brembana, se non alcune bottiglie di liquori e qualche euro dal registratore di cassa che hanno aperto buttandolo a terra.

