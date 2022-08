Non riesce a scendere dal rifugio Benigni, soccorso 75enne

Intervento di soccorso nel pomeriggio di lunedì 22 agosto per un uomo di 75 anni che faticava a scendere dal rifugio Benigni, a Ornica, in val Brembana. Era con la moglie ma non stava bene e quindi la donna ha chiesto aiuto.

La centrale ha mandato sul posto le squadre del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica; nove i soccorritori impegnati, che hanno raggiunto i due escursionisti e li hanno accompagnati a valle. L’intervento si è concluso in serata.