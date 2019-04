Passaporto, rilascio più veloce e comodo

Si farà anche a Zogno, Clusone e Lovere Non solo a Bergamo, il passaporto potrà essere rilasciato anche in altri tre luoghi della provincia bergamasca, grazi a un nuovo protocollo d’intesa.

Nuovo protocollo d’intesa lunedì mattina 29 aprile in Questura a Bergamo: è stato firmato un accordo tra la Questura di Bergamo, la Provincia di Bergamo e le Comunità Montane delle Valli Brembana, dei Laghi bergamaschi e Seriana, per l’istituzione di sportelli per il rilascio dei passaporti presso le sedi delle tre comunità firmatarie a Zogno, Clusone e Lovere. Il servizio sarà attivo al 15 maggio: si inizia a Zogno, il mercoledì.

