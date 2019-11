Piazza Brembana e il crollo -Video

Nessun ferito, ora si pensa ai lavori - Foto Ci sono 300 metri cubi di materiale da sposare, andrà realizzato un nuovo terrazzamento e ricreato un altro muro di contenimento, con un’altezza di almeno 8 metri, e poi andrà ricostruita la carreggiata. Fortunatamente il crollo non ha causato feriti nè sfollati.

Una notte terribile quella vissuta da Piazza Brembana che martedì 26 novembre si è svegliata incredula dopo quanto successo nella serata tra lunedì e martedì: dopo un enorme boato, ben 50 metri di strada sono crollati. La via Locatelli in zona stazione si è come frantumata, disintegrata: i soccorritori hanno lavorato fino a tarda notte e fortunatamente non si segnalano feriti nè dispersi sotto le macerie.

A scendere una frana con un fronte di 50 metri per 8 metri di altezza. Di colpo, come spezzata dalle mani di un gigante, mezza carreggiata di via Locatelli è svanita, sbriciolata sulla sottostante via Tiro a Segno, che era il vecchio sedime della ferrovia. L’allarme è scattato immediatamente: oltre ai carabinieri di Zogno e del comando provinciale di Bergamo, è stato avvertito il 118, un’automedica che era in zona per un altro intervento è stata dirottata sul posto insieme a un altro mezzo di base di soccorso, mentre veniva immediatamente chiesto l’intervento dei cani per la ricerca persone del gruppo «Cinofili Alpini Argo».

Al lavoro, da subito, i vigili del fuoco arrivati dal Comando provinciale di Bergamo per mettere in sicurezza la zona, mentre è stato chiesto l’intervento dell’impresa Doro per liberare la strada dai detriti e per spostare il materiale franato.



(Foto by Val Brembana Web)

All’origine del cedimento si suppone sia stata l’acqua che ha «sbriciolato» l’opera muraria: non a caso quell’area di Piazza Brembana è conosciuta come la «Foppa» perché proprio in quel punto su cui adesso corre via Tiro a Segno era stato realizzato un canale a cielo aperto (ora il canale è coperto e interrato) che convogliava a valle tutte le acque dei ruscelli.

Via Locatelli ora è chiusa al transito e probabilmente lo resterà a lungo; interdetto alla circolazione anche il vecchio ponticello in pietra sovrastante via Tiro a Segno: ci sono 300 metri cubi di materiale da sposare, andrà realizzato un nuovo terrazzamento e ricreato un altro muro di contenimento, con un’altezza di almeno 8 metri, e poi andrà ricostruita la carreggiata; nella zona peraltro, appena più in alto, sono in corso anche i lavori di ristrutturazione del caseggiato della Comunità montana.

La sede della Protezione Civile di Piazza Brembana sgomberata

Il sindaco di Piazza Brembana Stefano Ambrosioni ha emesso l’ordinanza di sgombero per la sede e gli uffici della Protezione civile. La notizia confortante, è che non ci sono sfollati e non ci sarebbero rischi per le abitazioni. Intorno a mezzogiorno la Regione sarà presente con i tecnici della Provincia per decidere insieme al Comune di Piazza Brembana le varie fasi dei lavori.

