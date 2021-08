Piazzatorre, esce per funghi e non rientra: in corso le ricerche di un 59enne L’uomo era uscito per andare a funghi senza precisare dove. Alle 22.30 di sabato 21 agosto la moglie ha lanciato l’allarme.

Non risponde al telefono e non si hanno più notizie dalla mattina di sabato 21 agosto, la moglie allarmata, non vedendolo rientrare ha allertato i soccorsi verso le 22.30.

I Vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono in campo per cercare il fungaiolo di 59 anni e hanno individuato la sua auto parcheggiato ai bordi del bosco.

Le ricerche sono in corso anche con l’ausilio di droni con termoscanner che permettono di rilevare il calore del corpo di un essere umano e quindi di individuarne la posizione anche in caso di oscurità.

