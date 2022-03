Protezione civile, emesso avviso di allerta arancione per incendi boschivi in Bergamasca

Le aree interessate nelle ultime 24 ore sono situate nei comuni di Villa di Serio, Valgoglio, Vertova e Vedeseta, in provincia di Bergamo; a Morazzone, in provincia di Varese; a Lurate Caccivio, in provincia di Como e sul monte Maddalena, in provincia di Brescia. L’allerta arancione riguarda la zona pedemontana includendo l’Alto Serio, la Valcamonica e la zona del Garda oltre all’Oltrepò Pavese.