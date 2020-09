Quorum superato a Valleve

Soddisfatto il candidato Lazzarini A Colere, Mezzoldo e Valleve c’è una sola lista, dunque l’elezione sarà valida solo se a votare andrà il 50% più uno degli elettori (e la lista deve ottenere almeno il 50% dei voti validi).

È Valleve il primo Comune a superare il quorum in queste elezioni comunali 2020. Il piccolo comune brembano, con soli 122 votanti, ha raggiunto pochi minuti dopo le 19 di domenica 20 settembre la soglia necessaria all’abbattimento del primo ostacolo per il nuovo un sindaco, dopo il periodo di reggenza in cui se ne era occupato un commissario prefettizio.

Ora, invece, il paese vede finalmente la luce con la lista denominata «Uniti per Valleve». «Prendo atto che gli elettori hanno deciso di affidarci l’incarico di risolvere alcuni problemi ritenuti importanti per la loro economia e il loro futuro – ha commentato il candidato sindaco Gianfranco Lazzarini –. Siamo soddisfatti e onorati della fiducia ricevuta».

