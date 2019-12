Raffica di incidenti sulle piste

Super lavoro per l’elisoccorso Sabato 28 dicembre almeno sei interventi per soccorrere sciatori ed escursionisti.

In nessun caso si è trattato di infortuni gravi, ma è stato un pomeriggio di super lavoro per il 118 e anche per l’elisoccorso intervenuto in almeno tre occasioni solo sull’arco delle orobie bergamasche.

Dal mattino di sabato 28 dicembre interventi a Valtorta, Foppolo, Carona dove, sulla pista Conca Nevosa, è stato soccorso un 13enne trasportato in codice verde in ospedale. Alle 13.30 infortunio anche a Colere, uno sciatore è stato trasportato in elicottero in codice giallo al Papa Giovanni.

Poco dopo alle 14, elicottero al Gherardi per soccorrere due escursionisti.

Alle 14.20 a Carona, sulla pista Giretta ferito un 61enne.

Alle 14.26 a Piazzatorre altro infortunio, questa volta sulla pista Gremei.

