Schianto in galleria a Camerata Cornello

In elicottero a Bergamo: grave 20enne Gravissimo incidente stradale sabato sera 29 giugno verso le 21,30 nella galleria Darco di Camerata Cornello, all’altezza della località di Orbrembo.

Un motociclista di 20 anni, L. B., di San Giovanni Bianco, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo schianto è successo nella galleria centrale della strada provinciale, tra San Giovanni Bianco e Camerata Cornello,

Da quanto è stato possibile sapere il motociclista, in sella a una moto enduro, stava viaggiando in direzione di San Giovanni Bianco. Giunto all’interno della galleria Darco avrebbe perso il controllo del mezzo urtando poi uno dei paletti posto a lato della carreggiata, di quelli catarifrangenti per segnalare il limite della strada.

Dopo l’urto il ventenne è caduto della moto ed è finito in mezzo alla strada, senza però sbattere contro nessuna auto. L’impatto al suolo è stato però particolarmente violento.

L’allarme è stato dato immediatamente dagli automobilisti che sono sopraggiunti in quel momento in galleria. Sul posto sono arrivate un’auto medica dall’ospedale di San Giovanni Bianco, un’autoambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino, di stanza a Lenna, e l’elisoccorso proveniente da Brescia. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di San Pellegrino per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno. Il ferito prima è stato portato all’ospedale di San Giovanni Bianco, quindi con l’elicottero al «Papa Giovanni» di Bergamo, in prognosi riservata. Il traffico è stato regolato da carabinieri e vigili del fuoco a senso unico alternato.

