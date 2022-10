Scivola dalla cresta del Madonnino, 53enne soccorso con l’elicottero a Valbondione

Intanto sono partiti quattro tecnici del Soccorso alpino da Valbondione, pronti in piazzola. Le condizioni meteorologiche non consentivano però di avvicinarsi alla zona e quindi sono state attivate anche le squadre territoriali della Val Brembana. I tecnici da Lenna sono stati portati in quota, un’altra squadra è salita via terra al rifugio Calvi. Poi il tempo si è aperto e l’elisoccorso ha potuto effettuare le operazioni di recupero e concludere l’intervento con l’aiuto della squadra.