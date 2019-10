Scivola e precipita per 300 metri

Muore 60enne sul Resegone L’ennesima tragedia della montagna è avvenuta sul versante bergamasco in territorio di Brumano.

È intervenuto anche l’elisoccorso alle 14.30 di giovedì 10 ottobre sul versante bergamasco del Resegone per soccorrere un escursionista di 60 anni che è caduto per 300 metri in un dirupo. Non c’è stato, tuttavia, nulla da fare per l’uomo che è morto sul colpo.

Sono in corso da parte del Soccorso alpino le operazioni di recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri di Sant’Omobono Imagna.

