Scivola lungo il sentiero a Cassiglio: ferito un giovane di 25 anni È stato lui stesso a lanciare l’allarme. Elisoccorso in azione in Val Brembana.

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in un incidente in montagna a Cassiglio, in alta Val Brembana. Dalle prime informazioni sul posto il giovane sarebbe scivolato lungo un sentiero a circa 1.500 metri di altezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 22 ottobre. È stato lui stesso a chiamare il 112, che sta intervenendo insieme ai carabinieri della compagnia di Zogno e gli elicotteri di Areu per il recupero. Il ragazzo è stato portato al vicino ospedale di San Giovanni Bianco e avrebbe riportato solo lievi ferite.

